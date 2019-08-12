В Ершове задержанный на взятке иностранец не будет платить судебный штраф
Ершовский суд признал иностранца виновным в покушении на дачу взятки.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, днем 20 июня мужчина находился в отделении полиции Озинского района. Он передал участковому 7 тыс. рублей, чтобы на него не составляли протокол из-за отсутствия документов на проживание.
Однако страж порядка отказался от денег и сообщил о правонарушителе.
Мужчину задержали. Еще до окончания следствия он признал свою вину.
По приговору суда его оштрафовали на 30 тыс. рублей, однако поскольку до этого гражданин «отсидел» полтора месяца в СИЗО, содержание под стражей зачлось в счет исполнения наказания.
ИСТОЧНИК KP.RU