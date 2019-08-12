В Ершове задержанный на взятке иностранец не будет платить судебный штраф

СЕГОДНЯ 11:20 2019-08-12T11:25:21+03:00

В счет наказания пошли отсиженные полтора месяца в СИЗО

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Ершовский суд признал иностранца виновным в покушении на дачу взятки.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, днем 20 июня мужчина находился в отделении полиции Озинского района. Он передал участковому 7 тыс. рублей, чтобы на него не составляли протокол из-за отсутствия документов на проживание.

Однако страж порядка отказался от денег и сообщил о правонарушителе.

Мужчину задержали. Еще до окончания следствия он признал свою вину.

По приговору суда его оштрафовали на 30 тыс. рублей, однако поскольку до этого гражданин «отсидел» полтора месяца в СИЗО, содержание под стражей зачлось в счет исполнения наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU