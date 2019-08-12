В Солнечном алиментщик обокрал шиномонтажку
Полиция забрала у него похищенное и выписала ему подписку о невыезде
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В Солнечном поселке Саратова полиция нашла похитителя инструментов.
- С заявлением в отдел 25 июня обратился 46-летний индивидуальный предприниматель и рассказал, что еще 7 июня кто-то вытащил из шиномонтажа на проспекте Строителей гайковерт и набор балансировочных грузов, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по области.
Потерпевший оценил ущерб от воровства в 24 тыс. рублей.
Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 37-летнего безработного, ранее уже привлекавшегося за неуплату алиментов и кражу.
Мужчина во всем признался, у него забрали похищенное и выписали подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU