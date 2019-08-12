Мужчина до смерти забил человека на крыльце закусочной в Энгельсе
В Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло по неосторожности смерть потерпевшего.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, подозреваемый — 34-летний местный житель.
Следствие считает, что вечером 9 августа пьяный мужчина сидел на крыльце закусочной на улице Молодежная. В 23:30 он затеял ссору с одним из клиентов питейного заведения — 53-летним гражданином.
Конфликт перерос в драку, и более молодой соперник дважды ударил оппонента кулаком по голове. Тот упал, но и после этого избиение не прекратилось.
Прохожие вызвали «скорую помощь», пострадавший был госпитализирован, но скончался в больнице 10 августа от тупой травмы головы.
Подозреваемый был задержан на месте преступления — на крыльце закусочной. Он не стал отрицать вины. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU