Мужчина до смерти забил человека на крыльце закусочной в Энгельсе

СЕГОДНЯ 10:20 2019-08-12T10:36:18+03:00

Полиция задержала его на месте преступления

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В Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, подозреваемый — 34-летний местный житель.

Следствие считает, что вечером 9 августа пьяный мужчина сидел на крыльце закусочной на улице Молодежная. В 23:30 он затеял ссору с одним из клиентов питейного заведения — 53-летним гражданином.

Конфликт перерос в драку, и более молодой соперник дважды ударил оппонента кулаком по голове. Тот упал, но и после этого избиение не прекратилось.

Прохожие вызвали «скорую помощь», пострадавший был госпитализирован, но скончался в больнице 10 августа от тупой травмы головы.

Подозреваемый был задержан на месте преступления — на крыльце закусочной. Он не стал отрицать вины. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU