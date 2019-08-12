2019-08-12T10:34:47+03:00
Недвижимость

Коллекторам запретили выбивать долги за ЖКХ

В Госжилинспекции Саратовской области пояснили, кто имеет право требовать оплату долгов за жилищные и коммунальные услуги
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Коллекторским агентствам запретили собирать с граждан долги за жилищные и коммунальные услуги.

Как пояснили в Государственной жилищной инспекции Саратовской области, это связано со вступлением в силу Федерального закона №214.

Теперь требовать погашения долгов могут только управляющая и ресурсоснабжающая организации, Регоператор по обращению с ТКО, а также юридическое лицо или предприниматель, которому собственники перечисляют плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

Если они попытаются передать просроченную задолженность жильцов за услуги ЖКХ коллекторам, то заключенный между ними договор будет признан ничтожным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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