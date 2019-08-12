Коллекторам запретили выбивать долги за ЖКХ
Коллекторским агентствам запретили собирать с граждан долги за жилищные и коммунальные услуги.
Как пояснили в Государственной жилищной инспекции Саратовской области, это связано со вступлением в силу Федерального закона №214.
Теперь требовать погашения долгов могут только управляющая и ресурсоснабжающая организации, Регоператор по обращению с ТКО, а также юридическое лицо или предприниматель, которому собственники перечисляют плату за жилое помещение и коммунальные услуги.
Если они попытаются передать просроченную задолженность жильцов за услуги ЖКХ коллекторам, то заключенный между ними договор будет признан ничтожным.
ИСТОЧНИК KP.RU