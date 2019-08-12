Внедорожник перевернулся после столкновения с такси «Метро» в Балакове

СЕГОДНЯ 10:15 2019-08-12T10:31:09+03:00

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Сегодня, 12 августа, в Саратове столкнулись «Нива» и автомобиль такси «Метро». От удара внедорожник перевернулся и приземлился на капот другой машины.

Как сообщила Юлия Казакова в паблике «На дорогах Балаково | #CAR64» соцсети «ВКонтакте», авария произошла в районе завода по производству химволокна.

По ее словам, на место выехала «скорая помощь» и пожарные.

Горожане отметили, что для них не удивление — аварии с участием этого такси. Они сыронизировали, что лучше опоздать на работу, чем поспешить и начать свое утро в ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU