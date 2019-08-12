Саратовец на час оставил входную дверь открытой и лишился телефона
Рецидивист зашел в квартиру и забрал мобильник
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В Саратове полиция вчера, 11 августа, раскрыла кражу мобильника.
- Заявление о преступлении поступило 8 августа. 68-летний мужчина рассказал, что с 20:00 до 21:00 2 августа он оставил дверь в квартиру по улице Лермонтова незапертой. В этот период кто-то зашел туда и забрал телефон Fly за 5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по области.
Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 32-летнего мужчину. Гражданин не работает и ранее уже был судим за грабежи.
Рецидивист во всем признался, но телефон не отдал, так как сдал его в ломбард. Злоумышленнику выписали подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU