2019-08-12T09:56:14+03:00
Общество

Директором по производству аэропорта «Гагарин» стал экс-руководитель «Саратовских авиалиний»

Новый аэропорт начнет свою работу в конце августа
Дарья Вострикова
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Бывший генеральный директор «Саратовских авиалиний» Игорь Натыкан стал директором по производству аэропорта «Гагарин» в Сабуровке.

Напомним, «Саратовские авиалинии» прекратили полеты с конца мая 2018 года. Причиной послужила трагедия в Подмосковье, которая произошла 11 февраля.

Самолет Ан-148, принадлежащий «Саратовским авиалиниям», разбился. В результате погиб 71 человек.

Напомним, что с 20 августа все рейсы из аэропорта «Центральный» переведут в «Гагарин».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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