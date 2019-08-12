Директором по производству аэропорта «Гагарин» стал экс-руководитель «Саратовских авиалиний»
Бывший генеральный директор «Саратовских авиалиний» Игорь Натыкан стал директором по производству аэропорта «Гагарин» в Сабуровке.
Напомним, «Саратовские авиалинии» прекратили полеты с конца мая 2018 года. Причиной послужила трагедия в Подмосковье, которая произошла 11 февраля.
Самолет Ан-148, принадлежащий «Саратовским авиалиниям», разбился. В результате погиб 71 человек.
Напомним, что с 20 августа все рейсы из аэропорта «Центральный» переведут в «Гагарин».
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ИСТОЧНИК KP.RU