Директором по производству аэропорта «Гагарин» стал экс-руководитель «Саратовских авиалиний»

СЕГОДНЯ 09:47 2019-08-12T09:56:14+03:00

Новый аэропорт начнет свою работу в конце августа

Изменить размер текста: A A

Бывший генеральный директор «Саратовских авиалиний» Игорь Натыкан стал директором по производству аэропорта «Гагарин» в Сабуровке.

Напомним, «Саратовские авиалинии» прекратили полеты с конца мая 2018 года. Причиной послужила трагедия в Подмосковье, которая произошла 11 февраля.

Самолет Ан-148, принадлежащий «Саратовским авиалиниям», разбился. В результате погиб 71 человек.

Напомним, что с 20 августа все рейсы из аэропорта «Центральный» переведут в «Гагарин».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Самолет Ан-148 разбился в Подмосковье

По некоторым данным, воздушное судно пропало с экранов радаров через семь минут после вылета из аэропорта Домодедово [обновляется]

(подробнее)

Саратовцы опасаются повышения цен на билеты после закрытия «Саратовских авиалиний»

Общественники опубликовали открытое письмо в Росавиацию с просьбой «восстановить справедливость

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU