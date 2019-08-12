В Саратове некоторым улицам отключили воду

СЕГОДНЯ 09:36 2019-08-12T09:36:14+03:00

Ограничения в водоснабжении окончатся ориентировочно в 14:00 и 16:00

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В Саратове сегодня, 12 августа, отключили водоснабжение жителям нескольких улицах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», воды нет ориентировочно до двух часов дня на улице Огородная, 91, 91Б, 91в и 91г, а также в Ростовском проезде, 2.

К тому же водоснабжение до 16:00 отключили на улице Суворова (от Курдюмской до Суворова, 80), Офицерской (от Курдюмской до Офицерской, 85) и на Курдюмской (от Вишневой до 1-й Аптечной).

Как отметили коммунальщики, такие меры пришлось принять в связи с авариями на городском водопроводе.

ИСТОЧНИК KP.RU