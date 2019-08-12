Пост в соцсетях помог найти насильника из Балакова

СЕГОДНЯ 09:36 2019-08-12T09:38:44+03:00

Жертва описала его внешность и нашла еще одну потерпевшую

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В Балакове Саратовской области расследуется уголовное дело о попытке изнасилования.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено ночью 3 августа в доме на улице Ленина.

По предварительной версии, около часа ночи 32-летняя женщина возвращалась домой от подруги. Когда она зашла в подъезд своего дома, за ней увязался ранее незнакомый мужчина. Он схватил потерпевшую за шею и утянул под лестницу на первом этаже.

Женщина пыталась сопротивляться, но получила удар кулаком в лицо. После этого злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера, а после этого еще раз ударил — на этот раз коленом в лицо.

Тем не менее гражданка сумела вырваться и убежать. Родственники потерпевшей бросились в погоню, но злоумышленник успел скрыться.

Женщина развернула активность в соцсетях и распространила информацию о насильнике, описав его внешность. Одна из других жертв откликнулась, сообщив, что указанный мужчина напал и на нее.

После этого потерпевшая написала заявление в полицию.

Подозреваемый был задержан и опознан.

Сейчас мужчина взят под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU