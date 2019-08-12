2019-08-12T09:26:02+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина украл и продал запчасти из сарая

На гражданина завели уголовное дело
Дарья Вострикова
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Полиция Заводского района Саратова раскрыла кражу у 35-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 10 по 11 августа кто-то сломал замок сарая на улице Чернышевского и украл запчасти от автомобиля Ford Focus.

Вор взял генератор и стойку амортизаторов.

По подозрению в преступлении задержан 37-летний мужчина, который продал чужое имущество неизвестному, а деньги потратил на себя.

На гражданина завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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