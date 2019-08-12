Олег Афонин официально возглавил СГТУ

СЕГОДНЯ 09:17 2019-08-12T10:12:36+03:00

Контракт заключен на пять лет

Изменить размер текста: A A

Ректором Саратовского государственного технического университета утвержден Олег Афонин.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе СГТУ, Олег Афонин утвержден на должность приказом министерства науки и высшего образования Российской Федерации с 9 августа.

Контракт заключен до 8 августа 2024 года, то есть на пять лет.

Ранее, 14 мая, на конференции работников и обучающихся вуза Олег Афонин был избран ректором путем тайного голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU