Олег Афонин официально возглавил СГТУ
Контракт заключен на пять лет
Олег Афонин. Фото с сайта СГТУ
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Ректором Саратовского государственного технического университета утвержден Олег Афонин.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе СГТУ, Олег Афонин утвержден на должность приказом министерства науки и высшего образования Российской Федерации с 9 августа.
Контракт заключен до 8 августа 2024 года, то есть на пять лет.
Ранее, 14 мая, на конференции работников и обучающихся вуза Олег Афонин был избран ректором путем тайного голосования.
ИСТОЧНИК KP.RU