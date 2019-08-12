Радаев с помощью физкультуры удерживается в рейтинге «Петербургской политики»

СЕГОДНЯ 09:13 2019-08-12T09:24:29+03:00

«Уголок» Радаева на турнике в Озинском спорткомплексе эксперты фонда вынесли в рейтинг «Губернаторской повестки»

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Валерий Радаев на минувшей неделе снова попал в рейтинг «Губернаторская повестка» фонда «Петербургская политика». В посвященном деятельности глав субъектов РФ за неделю, с 5 по 11 августа, рейтинге саратовский губернатор занял 27-е место из 30.

Экспертов впечатлило, как Радаев, побывав в спорткомплексе открытого типа в Озинках, сделал упражнение «уголок» на турнике. В рейтинге отмечено, что спортплощадка построена при поддержке Вячеслава Володина.

Напомним, на предшествующей неделе Радаев также оказался на 27-м месте «Губернаторской повестки» в связи с участием в забеге, проходившем на взлетно-посадочной полосе строящегося аэропорта «Гагарин» у села Сабуровка.

ИСТОЧНИК KP.RU