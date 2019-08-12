Радаев с помощью физкультуры удерживается в рейтинге «Петербургской политики»
Валерий Радаев на минувшей неделе снова попал в рейтинг «Губернаторская повестка» фонда «Петербургская политика». В посвященном деятельности глав субъектов РФ за неделю, с 5 по 11 августа, рейтинге саратовский губернатор занял 27-е место из 30.
Экспертов впечатлило, как Радаев, побывав в спорткомплексе открытого типа в Озинках, сделал упражнение «уголок» на турнике. В рейтинге отмечено, что спортплощадка построена при поддержке Вячеслава Володина.
Напомним, на предшествующей неделе Радаев также оказался на 27-м месте «Губернаторской повестки» в связи с участием в забеге, проходившем на взлетно-посадочной полосе строящегося аэропорта «Гагарин» у села Сабуровка.
ИСТОЧНИК KP.RU