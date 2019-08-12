2019-08-12T09:09:57+03:00
Происшествия

В Саратове виновнику смертельного ДТП отказались смягчать приговор

Мужчина подал апелляцию
Дарья Вострикова
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Ленинский районный суд признал 18-летнего саратовца виновным в нетрезвой езде, из-за которой умер человек.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в 6:45 16 сентября 2018 года пьяный водитель ВАЗ-2121 сбил пешехода, который шел по Лунной улице.

От полученных повреждений мужчина скончался в тот же день в медицинском учреждении.

Суд назначил ему 3,5 года колонии-поселения с лишением прав на три года.

Адвокат осужденного обжаловал приговор в апелляционном порядке, поскольку полагал, что вина мужчины в инкриминируемом преступлении не доказана. Однако наказание оставили без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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