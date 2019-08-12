В Петровске мужчина убил соперника в гостях у женщины и спрятал тело в огороде
В Саратовской области следователи продолжают расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Петровска. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.
- Злоумышленник признал свою вину. Его заключили под стражу, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.
Напомним, преступление произошло днем 6 августа. 62-летняя женщина у себя дома принимала 40-летнего гостя. В это время в жилище пришел ее 48-летний знакомый, с которым она ранее общалась.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Во время застолья мужчины поругались, и младший потребовал старшего уйти.
Соперники вышли во двор. 40-летний взял с собой нож, а 48-летний — палку, которой выбил оружие и несколько раз ударил оппонента по голове.
Потерпевший упал, а злоумышленник сел ему на грудь и кулаками бил по лицу, а вставши — ногами и палкой надавил на горло.
Не остановившись на этом, мужчина схватил камень и несколько раз стукнул им лежачего по голове.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Потом он взял потерпевшего за ноги и оттащил в огород.
Утром к ним пришел сосед и рассказал о трупе в огороде. Злоумышленник не стал отпираться и все рассказал женщине.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть мужчины наступила от тупой сочетанной травмы тела.
Пока злоумышленник сидит под стражей, расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU