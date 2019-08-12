2019-08-12T08:59:07+03:00
Происшествия

В Петровске мужчина убил соперника в гостях у женщины и спрятал тело в огороде

Злоумышленника заключили под стражу
Ольга Симонова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Саратовской области следователи продолжают расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Петровска. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

- Злоумышленник признал свою вину. Его заключили под стражу, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Напомним, преступление произошло днем 6 августа. 62-летняя женщина у себя дома принимала 40-летнего гостя. В это время в жилище пришел ее 48-летний знакомый, с которым она ранее общалась.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Во время застолья мужчины поругались, и младший потребовал старшего уйти.

Соперники вышли во двор. 40-летний взял с собой нож, а 48-летний — палку, которой выбил оружие и несколько раз ударил оппонента по голове.

Потерпевший упал, а злоумышленник сел ему на грудь и кулаками бил по лицу, а вставши — ногами и палкой надавил на горло.

Не остановившись на этом, мужчина схватил камень и несколько раз стукнул им лежачего по голове.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Потом он взял потерпевшего за ноги и оттащил в огород.

Утром к ним пришел сосед и рассказал о трупе в огороде. Злоумышленник не стал отпираться и все рассказал женщине.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть мужчины наступила от тупой сочетанной травмы тела.

Пока злоумышленник сидит под стражей, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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