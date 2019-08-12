В Саратовской области выявили некачественные витамины

СЕГОДНЯ 08:51 2019-08-12T09:06:18+03:00

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Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области выявило некачественное лекарство для животных.

- Речь идет о препарате «Элеовит» (серия 5021018, срок годности до 10.2020 и серия 5060219, срок годности до 02.2021), производства ООО «НПК «Асконт+», Московская область. Он не соответствует установленным требованиям по показателям «содержание витамина В1» и «содержание витамина В2», — рассказали «КП-Саратов» в областном Россельхознадзоре.

Саратовцев просят сообщать, если они обнаружат это лекарство, по телефонам: 41-37-26; 41-39-41 или на электронный адрес: rsn-vetnadzor@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU