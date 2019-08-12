2019-08-12T09:06:18+03:00
Общество

В Саратовской области выявили некачественные витамины

Лекарство убрали из продажи
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области выявило некачественное лекарство для животных.

- Речь идет о препарате «Элеовит» (серия 5021018, срок годности до 10.2020 и серия 5060219, срок годности до 02.2021), производства ООО «НПК «Асконт+», Московская область. Он не соответствует установленным требованиям по показателям «содержание витамина В1» и «содержание витамина В2», — рассказали «КП-Саратов» в областном Россельхознадзоре.

Саратовцев просят сообщать, если они обнаружат это лекарство, по телефонам: 41-37-26; 41-39-41 или на электронный адрес: rsn-vetnadzor@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове мужчина украл и продал запчасти из сарая
Олег Афонин официально возглавил СГТУ
Радаев с помощью физкультуры удерживается в рейтинге «Петербургской политики»
В Саратове виновнику смертельного ДТП отказались смягчать приговор
Под Саратовом в протаранившем грузовик Lexus пострадал ребенок
В Петровске мужчина убил соперника в гостях у женщины и спрятал тело в огороде
В Саратове отремонтируют пять дорог
Завтра часть Заводского района на весь день останется без воды
В Саратовской области появятся семена из Польши
В центре Саратова юноша украл у соцработника iPhone 6
Леонид Сметанников празднует день рождения
У продавца арбузов украли 85 тыс. рублей в Пугачеве
Володин высказался против роста цен на проезд в Саратове
Скончался водитель перевернувшейся под Ртищевом «десятки»
В Саратове оскорбленная женщина зарезала своего сожителя и «села» на 12 лет