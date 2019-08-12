2019-08-12T09:05:16+03:00
Общество

Завтра часть Заводского района на весь день останется без воды

Ограничения продлятся до часу ночи
Дарья Вострикова
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Завтра, 13 августа, в Заводском районе Саратова ряд домов останутся без воды.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения коснутся улиц: Барнаульская, 1, 7, 9, 11, 22/30, 32, 34; Барнаульский тупик, 4, 8, 10; проспект Энтузиастов, 35, 37, 37а, 41, 43, 43а, 45, 47, 48, 48а, 49, 50, 50а, 50в, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 56, 56/1, 58, 58а, 61, 61а, 63; Кавказская, 17; Кавказский проезд, 1, 9а, 11, 13; 1-й Кавказский тупик, 2а, 7, 8, 9, 10, 12; 2-й Кавказский тупик, 3, 4, 5, 7, 7а, 9; 3-й Кавказский тупик, 1а; Пономарева, 9/14, 11/11, 13, 15, 24, 26а; Меловая, 7.

Ограничения продлятся до часу ночи 14 августа.

Подвозить воду будут по заявкам районной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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