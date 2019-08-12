В центре Саратова юноша украл у соцработника iPhone 6
Безработного вора задержали
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Полиция Фрунзенского района раскрыла кражу у 51-летнего соцработника в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, на Шелковичной улице она лишилась iPhone 6 серебристого цвета. Сумма ущерба превысила 20 тыс. рублей.
По подозрению в преступлении задержан 18-летний безработный юноша. Он во всем признался.
У парня изъяли похищенное и отпустили под подписку о невыезде ждать решения уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU