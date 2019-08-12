2019-08-12T08:40:04+03:00
Происшествия

В центре Саратова юноша украл у соцработника iPhone 6

Безработного вора задержали
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полиция Фрунзенского района раскрыла кражу у 51-летнего соцработника в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, на Шелковичной улице она лишилась iPhone 6 серебристого цвета. Сумма ущерба превысила 20 тыс. рублей.

По подозрению в преступлении задержан 18-летний безработный юноша. Он во всем признался.

У парня изъяли похищенное и отпустили под подписку о невыезде ждать решения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове мужчина украл и продал запчасти из сарая
Олег Афонин официально возглавил СГТУ
Радаев с помощью физкультуры удерживается в рейтинге «Петербургской политики»
В Саратове виновнику смертельного ДТП отказались смягчать приговор
Под Саратовом в протаранившем грузовик Lexus пострадал ребенок
В Петровске мужчина убил соперника в гостях у женщины и спрятал тело в огороде
В Саратове отремонтируют пять дорог
В Саратовской области выявили некачественные витамины
Завтра часть Заводского района на весь день останется без воды
В Саратовской области появятся семена из Польши
Леонид Сметанников празднует день рождения
У продавца арбузов украли 85 тыс. рублей в Пугачеве
Володин высказался против роста цен на проезд в Саратове
Скончался водитель перевернувшейся под Ртищевом «десятки»
В Саратове оскорбленная женщина зарезала своего сожителя и «села» на 12 лет