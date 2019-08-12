В центре Саратова юноша украл у соцработника iPhone 6

СЕГОДНЯ 08:33 2019-08-12T08:40:04+03:00

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Полиция Фрунзенского района раскрыла кражу у 51-летнего соцработника в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, на Шелковичной улице она лишилась iPhone 6 серебристого цвета. Сумма ущерба превысила 20 тыс. рублей.

По подозрению в преступлении задержан 18-летний безработный юноша. Он во всем признался.

У парня изъяли похищенное и отпустили под подписку о невыезде ждать решения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU