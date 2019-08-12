2019-08-12T08:43:24+03:00
Общество

Леонид Сметанников празднует день рождения

Народному артисту СССР исполнилось 76 лет
Екатерина Семенова
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Леонид Сметанников. Фото Саратовского театра оперы и балетаЛеонид Сметанников. Фото Саратовского театра оперы и балета
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Почетный гражданин Саратова, Народный артист СССР Леонид Сметанников отмечает день рождения.

Леониду Сметанникову исполнилось 76 лет.

Будущий Народный артист СССР, Заслуженный артист РСФСР родился 12 августа 1943 года в селе Фершампенуаз Нагайбакского района Челябинской области. В 1966 году он поступил в Саратовскую консерваторию имени Собинова.

Долгое время являлся солистом Саратовского академического театра оперы и балета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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