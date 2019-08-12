Володин высказался против роста цен на проезд в Саратове

СЕГОДНЯ 08:11 2019-08-12T08:11:51+03:00

Как заявили его сторонники в соцсети Instagram, если региональный УФАС не отреагирует, то вопрос будет рассмотрен на федеральном уровне

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил против роста цен на проезд в Саратове, так как оснований для этого нет. Об этом сообщается на аккаунте Volodin.saratov в соцсети Instagram.

Напомним, недавно появилась информация о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте до 28-30 рублей.

- Если региональный УФАС не отреагирует, то вопрос будет рассмотрен на федеральном уровне. Вячеслав Володин считает недопустимым подобные решения, — написали сторонники Володина в соцсети.

По словам руководителя общественной приемной спикера ГД в Саратове Татьяны Ерохиной, те, кто планирует поднимать тарифы, должны понимать, что, с одной стороны, это экономически необоснованно, а с другой — можно рассмотреть вариант снижения тарифов.

- Мы советуем не беспредельничать, а прислушаться к тому, что говорит мэр, — отметила Ерохина.

Напомним, сам глава города Михаил Исаев сделал официальное заявление, в котором заявил, что оснований повышать тариф нет и он намерен обратиться в УФАС и УГАДН.

ИСТОЧНИК KP.RU