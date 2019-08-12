Володин высказался против роста цен на проезд в Саратове
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил против роста цен на проезд в Саратове, так как оснований для этого нет. Об этом сообщается на аккаунте Volodin.saratov в соцсети Instagram.
Напомним, недавно появилась информация о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте до 28-30 рублей.
- Если региональный УФАС не отреагирует, то вопрос будет рассмотрен на федеральном уровне. Вячеслав Володин считает недопустимым подобные решения, — написали сторонники Володина в соцсети.
По словам руководителя общественной приемной спикера ГД в Саратове Татьяны Ерохиной, те, кто планирует поднимать тарифы, должны понимать, что, с одной стороны, это экономически необоснованно, а с другой — можно рассмотреть вариант снижения тарифов.
- Мы советуем не беспредельничать, а прислушаться к тому, что говорит мэр, — отметила Ерохина.
Напомним, сам глава города Михаил Исаев сделал официальное заявление, в котором заявил, что оснований повышать тариф нет и он намерен обратиться в УФАС и УГАДН.
ИСТОЧНИК KP.RU