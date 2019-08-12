2019-08-12T07:44:35+03:00
Происшествия

В Саратове оскорбленная женщина убила своего сожителя и «села» на 12 лет

Мужчина обвинял возлюбленную в легкомысленности
Ольга Симонова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Ленинском районе Саратова осудили 48-летнюю женщину. Ее признали виновной в убийстве.

- Вечером 26 мая 2019 года 48-летняя хозяйка коммуналки на улице Измайлова, ее 35-летний сожитель и подруга пили вместе. Мужчина прилег на диван и сказал своей избраннице, что она легкомысленна и имеет отношения с другими мужчинами. Оскорбленная женщина взяла со стола нож и ударила им в грудь гражданину, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Когда сожитель умер, злоумышленница послала подругу за новой порцией спиртного. В это время соседи увидели окровавленный труп и вызвали «скорую». Приехавшие медики констатировали смерть.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что мужчина скончался от колото-резаного ранения груди.

Женщина во всем призналась. Ранее она уже была судима. Ее отправили в колонию общего режима на 12 лет и ограничили свободу сроком на год.

Приговор в законную силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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