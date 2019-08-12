В Саратовской области убийцу выпивающей бабушки посадили на семь лет
В Саратовской области вынесен приговор 29-летнему жителю поселка Степное.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.
Жертвой преступления стала 73-летняя женщина — бабушка подсудимого. Они проживали вместе в поселке Степное. В ночь на 23 апреля мужчина вернулся домой поздно и увидел, что женщина распивает алкоголь. Внук начал отнимать у нее бутылку, уговаривая бросить пить, но гражданка оказала сопротивление и стала оскорблять внука грубой бранью.
Рассвирепевший мужчина на улице избил пенсионерку ногами, занес тело в дом и лег спать.
Утром пострадавшая пожаловалась на плохое самочувствие, но помощи не получила. 24 апреля она скончалась.
Суд отправил мужчину в колонию на семь лет.
ИСТОЧНИК KP.RU