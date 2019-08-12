В Саратовской области убийцу выпивающей бабушки посадили на семь лет

СЕГОДНЯ 07:35 2019-08-12T07:56:39+03:00

Мужчина избил пожилую женщину и не оказал ей помощи

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В Саратовской области вынесен приговор 29-летнему жителю поселка Степное.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

Жертвой преступления стала 73-летняя женщина — бабушка подсудимого. Они проживали вместе в поселке Степное. В ночь на 23 апреля мужчина вернулся домой поздно и увидел, что женщина распивает алкоголь. Внук начал отнимать у нее бутылку, уговаривая бросить пить, но гражданка оказала сопротивление и стала оскорблять внука грубой бранью.

Рассвирепевший мужчина на улице избил пенсионерку ногами, занес тело в дом и лег спать.

Утром пострадавшая пожаловалась на плохое самочувствие, но помощи не получила. 24 апреля она скончалась.

Суд отправил мужчину в колонию на семь лет.

ИСТОЧНИК KP.RU