Во вторник Заводской район ожидает масштабное отключение воды

СЕГОДНЯ 14:47 2019-08-11T14:47:42+03:00

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Во вторник, 13 августа, в Саратове ожидается масштабное отключение воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», начнутся плановые работы по замене оборудования, а также будет установлена новая запорная арматура. Это должно послужить к сокращению времени перекрытия водовода при порывах.

Ориентировочно с 7 утра до часа ночи среды будет отключена вода в домах Заводского района. Под перекрытие попадают улицы Барнаульская, Кавказская, Пономарева, Меловая, Барнаульский и Кавказские тупики, а также Кавказский проезд.

По заявкам администрации будет организован подвоз воды.

ИСТОЧНИК KP.RU