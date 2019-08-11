На трассе под Ртищевом в перевернувшемся авто пострадал водитель
В кювете оказалась «десятка»
Фото ГИБДД по Саратовской области
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Поздно вечером 10 августа на трассе в Ртищевском районе перевернулся ВАЗ-2110.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 23:10 на 5-м километре автодороги Ртищево – Беково.
По предварительной версии, 29-летний водитель «десятки» не справился с управлением.
Машина вылетела в кювет и перевернулась. Водитель был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU