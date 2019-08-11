На трассе под Ртищевом в перевернувшемся авто пострадал водитель

СЕГОДНЯ 14:42 2019-08-11T15:55:19+03:00

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Поздно вечером 10 августа на трассе в Ртищевском районе перевернулся ВАЗ-2110.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 23:10 на 5-м километре автодороги Ртищево – Беково.

По предварительной версии, 29-летний водитель «десятки» не справился с управлением.

Машина вылетела в кювет и перевернулась. Водитель был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU