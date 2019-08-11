На трассе в Ртищевском районе перевернулся Mitsubishi
Пассажира вырезали из салона спасатели гидравлическим инструментом [фото]
Фото ГИБДД по Саратовской области
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В Ртищевском районе Саратовской области на трассе перевернулся автомобиль Mitsubishi.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла в районе села Шило-Голицино.
По предварительной версии, 27-летний водитель иномарки не справился с управлением.
Пострадал 52-летний пассажир. Его из покореженного салона доставали сотрудники областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента.
Фото ГИБДД по Саратовской области
От госпитализации мужчина отказался.
ИСТОЧНИК KP.RU