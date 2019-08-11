2019-08-11T14:51:32+03:00
Происшествия

На трассе в Ртищевском районе перевернулся Mitsubishi

Пассажира вырезали из салона спасатели гидравлическим инструментом [фото]
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото ГИБДД по Саратовской областиФото ГИБДД по Саратовской области
Изменить размер текста:

В Ртищевском районе Саратовской области на трассе перевернулся автомобиль Mitsubishi.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла в районе села Шило-Голицино.

По предварительной версии, 27-летний водитель иномарки не справился с управлением.

Пострадал 52-летний пассажир. Его из покореженного салона доставали сотрудники областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Фото ГИБДД по Саратовской области

От госпитализации мужчина отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во вторник Заводской район ожидает масштабное отключение воды
На трассе под Ртищевом в перевернувшемся авто пострадал водитель
Поселок Затон остался без воды
На неопределенный срок встали трамваи №9 в Саратове
В Балакове ВАЗ протаранил BMW X5 и Datsun on-DO
В Красном Куте погиб ребенок из многодетной семьи
Панков поздравил строителей с праздником и пожелал решать большие задачи
В сгоревшем доме под Саратовом нашли погибшего ребенка
В День физкультурника впервые открыли Доску почета «Гордость саратовского спорта»
В воскресенье Саратовскую область ждет прохлада и гроза
В аварии на трассе под Вольском погиб человек, еще пять пострадали
На пожаре в Советском районе погиб пенсионер
В Саратове мотоциклист пострадал после столкновения с Lada Priora
В Саратове росгвардеец помог заблудившемуся ветерану ВОВ вернуться домой
Саратов ожидает гроза и сильный ветер
В аварии под Саратовом пострадали двое пенсионеров