На трассе в Ртищевском районе перевернулся Mitsubishi

СЕГОДНЯ 12:27 2019-08-11T14:51:32+03:00

Фото ГИБДД по Саратовской области

Пассажира вырезали из салона спасатели гидравлическим инструментом [фото]

Изменить размер текста: A A

В Ртищевском районе Саратовской области на трассе перевернулся автомобиль Mitsubishi.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла в районе села Шило-Голицино.

По предварительной версии, 27-летний водитель иномарки не справился с управлением.

Пострадал 52-летний пассажир. Его из покореженного салона доставали сотрудники областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента.

Фото ГИБДД по Саратовской области

От госпитализации мужчина отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU