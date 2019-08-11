В Красном Куте погиб ребенок из многодетной семьи
Следователи в Саратовской области начали проверку гибели ребенка на пожаре в Красном Куте.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, трагедия произошла днем 10 августа. После тушения пожара было найдено тело погибшего 8-летнего мальчика.
Фото СУ СКР по Саратовской области
По предварительным данным, трое малолетних детей из многодетной семьи играли во дворе дома. Бабушка находилась в помещении. Вскоре 7 и 6-летний дети вернулись домой, а 8-летний – нет, но родственница не забеспокоилась.
Однако через некоторое время односельчанин сообщил, что во дворе дома полыхает сарай. Там впоследствии и нашли погибшего. В настоящее время рассматривается версия его отравления продуктами горения.
Следователи склоняются к тому, что дети могли играть с огнем.
ИСТОЧНИК KP.RU