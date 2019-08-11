2019-08-11T10:54:37+03:00
Происшествия

В Красном Куте погиб ребенок из многодетной семьи

Следователи считают, что дети играли с огнем в сарае [фото]
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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Следователи в Саратовской области начали проверку гибели ребенка на пожаре в Красном Куте.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, трагедия произошла днем 10 августа. После тушения пожара было найдено тело погибшего 8-летнего мальчика.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

По предварительным данным, трое малолетних детей из многодетной семьи играли во дворе дома. Бабушка находилась в помещении. Вскоре 7 и 6-летний дети вернулись домой, а 8-летний – нет, но родственница не забеспокоилась.

Однако через некоторое время односельчанин сообщил, что во дворе дома полыхает сарай. Там впоследствии и нашли погибшего. В настоящее время рассматривается версия его отравления продуктами горения.

Следователи склоняются к тому, что дети могли играть с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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