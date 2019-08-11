2019-08-11T10:47:17+03:00
Общество

Панков поздравил строителей с праздником и пожелал решать большие задачи

Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы РФ Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» поздравление с Днем Строителя.

- Сегодня профессиональный праздник строителей. Вы создавали, создаете и будете создавать историю. Потому что каждый вкладывает в стройку тепло своих рук и сердец. Горжусь ветеранами отрасли, которые строили дома, улицы, города, область. И теми молодыми перспективными кадрами, которые и дальше будут продолжать достойное дело.

Но и всегда есть чему учиться. По приглашению Вячеслава Володина поехали в Пензу 13 наших строительных организаций. Удивлен не тем, что строится там, а тем, почему у нас так не строится? Благоустроенные дворы, детские и спортивные площадки, зеленые зоны - то, что нужно людям. Если многие из наших строителей сотрудничают с пензенскими организациями, знают, как нужно строить, значит, чего-то не хватает. Значит, надо менять подход к работе, перенимать новые технологии, новые методы. Так что, дорогие строители, давайте вместе работать над собой и решать большие задачи.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия. С праздником вас, земляки! – написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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