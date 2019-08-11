2019-08-11T08:59:20+03:00
Спорт

В День физкультурника впервые открыли Доску почета «Гордость саратовского спорта»

Она появилась у Ледового дворца спорта «Кристалл»
Екатерина Семенова
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В Саратове в День физкультурника торжественно открыли Доску почета.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, Доска почета «Гордость саратовского спорта» появилась в регионе впервые.

Доску почета установили у Ледового дворца спорта «Кристалл».

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Чести оказаться на ней удостоены:

- Илья Захарова – Олимпийский чемпион по прыжкам в воду 2012 года,

- Данила Семериков – серебряный призер чемпионата Европы, двукратный бронзовый призер чемпионата мира по конькобежному спорту,

- Константин Лоханов –двукратный чемпион мира среди юниоров по фехтованию,

- Николай Мозговой – судья первой категории по футболу, организатор и основатель турнира по футболу среди дворовых команд на Кубок Губернатора Саратовской области,

- Виктор Садомов – Заслуженный тренер РСФСР, главный тренер команды «Кристалл-ЮХЛ».

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Кроме того, на Доску почета занесены спортивные организации:

- Саратовская областная федерация триатлона,

- Ассоциация по прыжкам в воду,

- Федерация гребного спорта,

- МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» Энгельсского района,

- ГБУ «Саратовский областной центр спортивной подготовки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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