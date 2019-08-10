В аварии на трассе под Вольском погиб человек, еще пять пострадали
Авария произошла около 10 часов вечера
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В Саратовской области в ДТП вечером 10 августа один челоек погиб, еще пять пострадали.
Автомобили Nissan Quashkai и «Лада Калина» столкнулись на 173 км трассы Саратов-Сызрань-Волгоград недалеко от поселка Ключи в Вольском районе Саратовской области.
По данным областной ГИБДД столкновение произошло в 21.40. В аварии пСообщений о погибших пока не подверждаются.
На месте происшествия работают спасатели и сотрудники ГИБДД, обстоятельства и подробности ДТП устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU