2019-08-10T22:58:52+03:00
Происшествия

В аварии на трассе под Вольском погиб человек, еще пять пострадали

Авария произошла около 10 часов вечера
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области в ДТП вечером 10 августа один челоек погиб, еще пять пострадали.

Автомобили Nissan Quashkai и «Лада Калина» столкнулись на 173 км трассы Саратов-Сызрань-Волгоград недалеко от поселка Ключи в Вольском районе Саратовской области.

По данным областной ГИБДД столкновение произошло в 21.40. В аварии пСообщений о погибших пока не подверждаются.

На месте происшествия работают спасатели и сотрудники ГИБДД, обстоятельства и подробности ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На пожаре в Советском районе погиб пенсионер
В Саратове мотоциклист пострадал после столкновения с Lada Priora
В Саратове росгвардеец помог заблудившемуся ветерану ВОВ вернуться домой
Саратов ожидает гроза и сильный ветер
В аварии под Саратовом пострадали двое пенсионеров
В Марксе спасли пьяную отдыхающую
В Саратове разбойник силой отобрал у мужчины 11,5 тыс. рублей
Саратовцы протестировали поездку до аэропорта «Гагарин» и обратно
В Марксовском районе пенсионер на Hyundai Solaris улетел в кювет и погиб
В Вольском районе столкнулись две легковушки и грузовик
В Балаково ищут девушку в черном
В Саратове рецидивист украл дамскую сумку с горелкой
Под Саратовом столкнулись три автомобиля
Николай Панков о политическом рэкете и методах оппозиции
Жители Саратовской области отмечают День физкультурника
В Саратове задержали серийную карманницу
В Энгельсском районе молодой рецидивист украл велосипед
В Краснокутском районе в аварии пострадали женщина и двухлетний ребенок
В поселке Солнечный мальчик украл у пенсионерки велосипед для трюков
Под Саратовом опрокинулась и загорелась иномарка
Двое рецидивистов украли у саратовца картины
В Саратовской области обнаружили некачественное лекарство от паразитов
В Саратове прожженые рецидивисты украли семь банок кофе из магазина
В аварии под Саратовом пострадали двое человек и погибла пенсионерка
В Саратовской области в субботу пройдет сильный дождь