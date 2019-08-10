На пожаре в Советском районе погиб пенсионер

10 Авг. 20:07 2019-08-10T20:07:56+03:00

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Следователями проводят проверку по факту гибели 65-летнего мужчины в Советском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СК, по предварительным данным, вечером 10 августа жители села Золотая Степь заметили, что из одного дома валит дым. Огонь вспыхнул в спальне.

Сельчане вызвали пожарных и попытались справиться с огнем самостоятельно.

Дверь дома была заперта, поэтому спасти хозяина жилья не удалось.

Прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание и обнаружили тело 65-летнего мужчины со значительными следами термического воздействия.

Следователи осмотрели место происшествия. В качестве основной версии ЧП рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении.

Обстоятельства происшествия выясняются. После проверки и судебно-медицинского исследования будет принято соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU