На пожаре в Советском районе погиб пенсионер
Следователями проводят проверку по факту гибели 65-летнего мужчины в Советском районе.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СК, по предварительным данным, вечером 10 августа жители села Золотая Степь заметили, что из одного дома валит дым. Огонь вспыхнул в спальне.
Сельчане вызвали пожарных и попытались справиться с огнем самостоятельно.
Дверь дома была заперта, поэтому спасти хозяина жилья не удалось.
Прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание и обнаружили тело 65-летнего мужчины со значительными следами термического воздействия.
Следователи осмотрели место происшествия. В качестве основной версии ЧП рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении.
Обстоятельства происшествия выясняются. После проверки и судебно-медицинского исследования будет принято соответствующее процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU