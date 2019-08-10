В Саратове мотоциклист пострадал после столкновения с Lada Priora
Его госпитализировали
Изменить размер текста:
Сегодня, 10 августа, в Саратове на Усть-Курдюмской улице, 33, дорогу не поделили Lada Priora и мотоцикл «Suzuki».
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», пострадавшего 31-летнего водителя двухколесного транспорта госпитализировали медики ЦМК.
Помимо них, на месте работала скорая помощь, следственно-оперативная группа, дорожная инспекция.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU