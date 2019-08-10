2019-08-10T19:42:59+03:00
Происшествия

В Саратове мотоциклист пострадал после столкновения с Lada Priora

Его госпитализировали
Дарья Вострикова
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Сегодня, 10 августа, в Саратове на Усть-Курдюмской улице, 33, дорогу не поделили Lada Priora и мотоцикл «Suzuki».

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», пострадавшего 31-летнего водителя двухколесного транспорта госпитализировали медики ЦМК.

Помимо них, на месте работала скорая помощь, следственно-оперативная группа, дорожная инспекция.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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