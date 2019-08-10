2019-08-10T18:49:52+03:00
Общество

В Саратове росгвардеец помог заблудившемуся ветерану ВОВ вернуться домой

Опечаленный мужчина сидел на бордюре
Дарья Вострикова
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В Саратове 9 августа со службы возвращался домой командир отделения вневедомственной охраны старшина Алексей Березуцкий.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии Саратовской области, он заметил, что рядом с продуктовым магазином на Рабочей улице на бордюре сидит, обхватив голову руками, пожилой мужчина.

На предложение помощи пенсионер ответил, что забыл кто он и где живет, помнит только, что он ветеран Великой Отечественной войны. Гражданин вышел из дома, ему стало плохо и он заблудился.

Алексей Березуцкий успокоил ветерана, дал ему воды, нашел ветеранское удостоверение и пошел с ним по месту регистрации. Выяснилось, что там мужчина жил, но давно. После разговора с соседями сотрудник Росгвардии понял, куда нужно идти и отвел мужчину домой.

Там их встретили со словами благодарности взволнованные родственники.

Отметим, что это далеко не первый случай помощи. Только за прошедший месяц в Саратовской области сотрудники и военнослужащие ведомства помогли вернуться домой шести гражданам. В их числе было трое пожилых людей в возрасте от 78 до 95 лет и один несовершеннолетний ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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