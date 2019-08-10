Саратовцы протестировали поездку до аэропорта «Гагарин» и обратно

СЕГОДНЯ 15:26 2019-08-10T15:26:47+03:00

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Волонтеры доехали до нового аэропорта «Гагарин» под Саратовом на автобусе, а обратно вернулись на теплоходе.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», который также принял участие в тестировании, поездка на автобусе от автовокзала до аэропорта заняла около часа.

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства области Ивана Козаченко, поездка будет стоить порядка 80 рублей, а автобусы от автовокзала будут отправляться каждый час. При этом будут еще несколько точек, откуда автобусы будут доставлять пассажиров в аэропорт, например, от стадиона «Волга».

- Протестируем пассажиропоток, и при необходимости увеличим число автобусов или их вместимость, – отметил он.

Обратно волонтеров доставили на теплоходе «Москва 62». Заместитель председателя правительства области Василий Разделкин рассказал, что вместимость судна составляет 200 человек, и оно свободно подошло к причальной стенке. Однако впоследствии могут использоваться другие теплоходы – более скоростные.

В настоящее время стоимость проезда на теплоходе не утверждена, решение должно быть принято в ближайшее время, однако, по словам Разделкина, все виды билетов (автобусный, железнодорожный и речной) будут сопоставимы друг с другом по цене.

ИСТОЧНИК KP.RU