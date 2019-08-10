2019-08-10T15:20:07+03:00
Происшествия

В Марксовском районе пенсионер на Hyundai Solaris улетел в кювет и погиб

Пассажир этой машины осталась жива
Дарья Вострикова
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Сегодня, 10 августа, в Марксовском районе на трассе «СамараВолгоград», в районе села Ястребовка, произошло смертельное ДТП. 62-летний водитель на «Hyundai Solaris» съехал в кювет и скончался.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», 62-летний водитель на «Hyundai Solaris» потерял сознание, съехал в кювет и скончался.

Пассажир из салона этой же машины не пострадала.

На месте работают сотрудники службы спасения Саратовской области, врачи «скорой помощи» и полицейские. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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