В Марксовском районе пенсионер на Hyundai Solaris улетел в кювет и погиб
Пассажир этой машины осталась жива
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Сегодня, 10 августа, в Марксовском районе на трассе «Самара — Волгоград», в районе села Ястребовка, произошло смертельное ДТП. 62-летний водитель на «Hyundai Solaris» съехал в кювет и скончался.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», 62-летний водитель на «Hyundai Solaris» потерял сознание, съехал в кювет и скончался.
Пассажир из салона этой же машины не пострадала.
На месте работают сотрудники службы спасения Саратовской области, врачи «скорой помощи» и полицейские. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU