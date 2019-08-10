В Вольском районе столкнулись две легковушки и грузовик
Пострадал один из водителей
Фото Облспаса
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Сегодня, 10 августа, в 12:30 на 161 км федеральной трассы «Сызрань — Волгоград» между Вольском и Терсой в Вольском районе произошло массовое ДТП.
Как сообщили «КП-Саратов» в Облспасе, дорогу не поделили Lada Priora, Mitsubishi Outlander и грузовик Mercedes-Benz.
В результате аварии пострадал 38-летний водитель отечественного авто, его госпитализировали бригада скорой помощи.
Фото Облспаса
На месте работали сотрудники Облспаса, бригада скорой помощи и дорожная инспекция.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU