2019-08-10T14:50:02+03:00
Происшествия

В Вольском районе столкнулись две легковушки и грузовик

Пострадал один из водителей
Дарья Вострикова
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Фото ОблспасаФото Облспаса
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Сегодня, 10 августа, в 12:30 на 161 км федеральной трассы «СызраньВолгоград» между Вольском и Терсой в Вольском районе произошло массовое ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в Облспасе, дорогу не поделили Lada Priora, Mitsubishi Outlander и грузовик Mercedes-Benz.

В результате аварии пострадал 38-летний водитель отечественного авто, его госпитализировали бригада скорой помощи.

Фото Облспаса

Фото Облспаса

На месте работали сотрудники Облспаса, бригада скорой помощи и дорожная инспекция.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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