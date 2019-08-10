В Балаково ищут девушку в черном
Она пропала в июле
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В Саратовской области ищут 17-летнюю Оксану Петрову.
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», о ней ничего не известно с 26 июля.
Девушка может быть в Балаково или городе Бузулук Оренбургской области.
Приметы Оксаны Петровой: рост 167 см, среднее телосложение, черные крашеные волосы ниже плеч, светло-зеленые глаза.
Она была одета в черные джинсы, сандали и майку на бретелях, джинсовую жилетку.
ИСТОЧНИК KP.RU