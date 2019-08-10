2019-08-10T14:02:03+03:00
Общество

В Балаково ищут девушку в черном

Она пропала в июле
Дарья Вострикова
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В Саратовской области ищут 17-летнюю Оксану Петрову.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», о ней ничего не известно с 26 июля.

Девушка может быть в Балаково или городе Бузулук Оренбургской области.

Приметы Оксаны Петровой: рост 167 см, среднее телосложение, черные крашеные волосы ниже плеч, светло-зеленые глаза.

Она была одета в черные джинсы, сандали и майку на бретелях, джинсовую жилетку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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