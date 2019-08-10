В Саратове рецидивист украл дамскую сумку с горелкой

СЕГОДНЯ 13:56 2019-08-10T13:56:10+03:00

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Полиция Заводского района раскрыла мошенничество в отношении 23-летней девушки.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 19 по 20 июня кто-то залез в ее машину isuzu forwarl и забрал сумку.

В аксессуаре находились 13 тыс. рублей, документы, видеорегистратор, газовая горелка и банковские карты, которыми расплачивались в магазинах на сумму свыше 3 тыс. рублей.

Выяснилось, что к преступлению причастен 32-летний рецидивист. Его задержали и отпустили под подписку о невыезде, ждать решения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU