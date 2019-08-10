2019-08-10T13:21:57+03:00
Общество

Николай Панков о политическом рэкете и методах оппозиции

Он написал об этом в соцсети
Дарья Вострикова
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Сегодня, 10 августа, депутат Госдумы Николай Панков рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов» об оппозиции.

- Много раз уже писалось и говорилось про разного рода мошенников. Помните толпы попрошаек на дорогах, в электричках и просто в местах большого скопления людей? Так получилось, что много раз сталкивался с забавным выцыганиваним денег цыганами. Это отдельная категория. Скажу, все они обладают навыками психоаналитиков и чем-то еще привораживающим. Изучая эти явления, ты понимаешь, что это всего лишь способ вымогания средств. Причём, не себе, а тем, кто их крышует и организует этот довольно-таки прибыльный вид бизнеса.

К цыганам особое отношение. Они убедительны, хорошие артисты и психоаналитики. С ними отдельный разговор. Не раз вступал с ними в дискуссии о финансах. Это то что просят эти хорошо одетые, физически здоровые и конечно же золотозубые люди. Предложил им хотя бы нагнуться и за эти деньги убрать мусор под их же ногами. Не хотят. И на вопрос, не пробовали ли работать, молча уходят. Заметьте, в городах таких попрошаек стало меньше, или они стали сезонные. Однако прибавилось всякого мусора по вымоганию денег через соцсети. Узнаю, что политический мусор, оказывается, хорошо оплачивается. Оказывается, на эти сборы можно неплохо жить. Вот Навальный вечно в сборе средств и якобы в борьбе. А дочь, судя по всему, на госбюджете Госдепа в Штатах учится. Говорят, за всякие акции он гранты получает. Даже за то, что задерживают его, выплаты имеет. Недавно все его прайс-листы, ценники печатали. Встретился в Балаково с его сподвижником. У молодого человека завышенные требования ко всем, кроме себя. Жил по сути на мои деньги как налогоплательщика. И я, и другие граждане его содержали, пока он молоденький в тюрьме сидел. И теперь нигде не работает. Тогда спросил его: на что живёшь? Он не ответил. Если уж политический рэкет помогает Навальному так красиво и богато жить, думаю, и нет необходимости его молодёжи работать. Да и у нас в области заметил - оппозиция во власть идет. Это хорошо. Цели благие выдвигают. Считают себя элитой, в ВУЗах преподавали. А когда их за профпригодность из университета выгнали, пошли во власть. А точнее, пока через интернет бросили клич - дайте денежку, негоже свои тратить. Людей жалко, они у нас сострадательные, так и накидают по копеечке. Ну точно суть воровская, изначально людей обмануть. Точно помню, когда детей на митинги оппозиция звала, денежку им обещала. А многие потом за нарушение законов были осуждены. Так они им адвокатов и защиту не дали. Так вот, сравнивая и тех, и других вымогателей как-то начинаешь больше жалеть людей с низкой социальной ответственностью. Они от бедности и безысходности так вынуждены существовать. Поэтому они благороднее тех, кто якобы с благими целями идет в народ, обирая его и обманывая. Что же будет, если таких допустить во власть? Просто такого безобразия допускать нельзя, — написал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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