2019-08-10T12:35:00+03:00
Общество

Жители Саратовской области отмечают День физкультурника

Эта дата стала праздничной 39 лет назад
Дарья Вострикова
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Сегодня, 10 августа, жители Саратовской области отмечают День физкультурника.

Дата считается праздничной с Указа Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х «О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года.

День физкультурника отмечают с 1939 года.

Праздник получил распространение в первые десятилетия Советской власти, когда спортсмены стали одними из популярных людей в стране. Без их участие не обходилась ни одна демонстрация.

Население приобщилось к физической культуре и профессии этой сферы стали популярными и востребованными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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