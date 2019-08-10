В Саратове задержали серийную карманницу
Саратовская полиция задержала серийную карманницу из Рязанской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, ее жертвой стала местная пенсионерка. Женщина пошла на рынок с дорожной сумкой — места много, руки свободны.
Она не заметила, как кто-то открыл аксессуар и вытащил кошелек, в котором лежало около 2 тыс. рублей. Понять исход событий удалось только после просмотра записи с видеокамер.
Преступницу задержали. Паспорта у нее при себе не оказалось, однако выяснилось, что женщина неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Она призналась, что взяла чужое и хотела купить на деньги продукты. Сначала гражданка заявляла — такой проступок был в ее жизни единожды, но после уточнения, сдалась и рассказала, что раньше промышляла в Москве.
На нее завели уголовное дело, решения которого женщина будет ждать под стражей в Саратове.
Задержана серийная карманница.Дарья Вострикова
ИСТОЧНИК KP.RU