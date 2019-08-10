В Саратове задержали серийную карманницу

СЕГОДНЯ 12:23 2019-08-10T12:23:29+03:00

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Саратовская полиция задержала серийную карманницу из Рязанской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, ее жертвой стала местная пенсионерка. Женщина пошла на рынок с дорожной сумкой — места много, руки свободны.

Она не заметила, как кто-то открыл аксессуар и вытащил кошелек, в котором лежало около 2 тыс. рублей. Понять исход событий удалось только после просмотра записи с видеокамер.

Преступницу задержали. Паспорта у нее при себе не оказалось, однако выяснилось, что женщина неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Она призналась, что взяла чужое и хотела купить на деньги продукты. Сначала гражданка заявляла — такой проступок был в ее жизни единожды, но после уточнения, сдалась и рассказала, что раньше промышляла в Москве.

На нее завели уголовное дело, решения которого женщина будет ждать под стражей в Саратове.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/725185" frameborder="0"></iframe> Задержана серийная карманница.Дарья Вострикова

ИСТОЧНИК KP.RU