В Энгельсском районе молодой рецидивист украл велосипед
Парня задержали
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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу велосипеда у 32-летнего гражданина.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 12 мая у магазина в районе дачи 88 СНТ «Астра» в селе Шумейка неизвестные украли его двухколесный транспорт марки Trek Marlin 5 стоимостью 37 тыс. рублей.
Предполагаемого вора задержали. Им оказался 25-летнией рецидивист, который успел продать чужое имущество неизвестному.
На парня завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU