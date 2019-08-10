В Энгельсском районе молодой рецидивист украл велосипед

СЕГОДНЯ 11:44 2019-08-10T11:44:46+03:00

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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу велосипеда у 32-летнего гражданина.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 12 мая у магазина в районе дачи 88 СНТ «Астра» в селе Шумейка неизвестные украли его двухколесный транспорт марки Trek Marlin 5 стоимостью 37 тыс. рублей.

Предполагаемого вора задержали. Им оказался 25-летнией рецидивист, который успел продать чужое имущество неизвестному.

На парня завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU