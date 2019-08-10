В поселке Солнечный мальчик украл у пенсионерки велосипед для трюков
Он во всем признался
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Полиция поселка Солнечный раскрыла кражу велосипеда у 67-летней женщины.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам потерпевшей вечером 6 августа неизвестный унес ее велосипед BMX, который стоял у магазина на улице Антонова.
Отметим, что этот двухколесный транспорт предназначен для мотокроссовых тренировок и выполнения трюков на нем.
Предполагаемого вора задержали, им оказался 14-летний мальчик, который во всем признался.
Похищенное у него изъяли и отпустили под подписку о невыезде, ждать решения уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU