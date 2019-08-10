В поселке Солнечный мальчик украл у пенсионерки велосипед для трюков

СЕГОДНЯ 11:01 2019-08-10T11:01:27+03:00

Он во всем признался

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Полиция поселка Солнечный раскрыла кражу велосипеда у 67-летней женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам потерпевшей вечером 6 августа неизвестный унес ее велосипед BMX, который стоял у магазина на улице Антонова.

Отметим, что этот двухколесный транспорт предназначен для мотокроссовых тренировок и выполнения трюков на нем.

Предполагаемого вора задержали, им оказался 14-летний мальчик, который во всем признался.

Похищенное у него изъяли и отпустили под подписку о невыезде, ждать решения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU