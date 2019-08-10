В Саратовской области обнаружили некачественное лекарство от паразитов

СЕГОДНЯ 09:45 2019-08-10T09:45:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области в соответствии с указанием Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору выявило возможно опасное лекарство для животных.

- Подозрение вызвал «Левамизол 75» (серия 501310818, срок годности до 08.2021), производства ООО «НИТА-ФАРМ», саратовской фирмы. Он не соответствует установленным требованиям по показателю «Извлекаемый объем, не менее», — рассказали «КП-Саратов» в областном Россельхознадзоре.

Саратовцев просят сообщать, если они обнаружат это лекарство, по телефонам: 41-37-26; 41-39-41 или на электронный адрес: rsn-vetnadzor@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU