В Саратове прожженые рецидивисты украли семь банок кофе из магазина
Мужчин задержали
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Вчера, 9 августа, полиция Заводского района раскрыла кражу из магазина на Барнаульской улице.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, с заявлением обратился 30-летний представитель магазина. В этот же день неизвестные тайком забрали из торговой точки семь банок кофе.
По подозрению в преступлении задержаны 37 и 38-летние рецидивисты.
По делу проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU