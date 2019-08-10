2019-08-10T08:52:12+03:00
Происшествия

В Саратове прожженые рецидивисты украли семь банок кофе из магазина

Мужчин задержали
Дарья Вострикова
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Вчера, 9 августа, полиция Заводского района раскрыла кражу из магазина на Барнаульской улице.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, с заявлением обратился 30-летний представитель магазина. В этот же день неизвестные тайком забрали из торговой точки семь банок кофе.

По подозрению в преступлении задержаны 37 и 38-летние рецидивисты.

По делу проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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