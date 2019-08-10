В аварии под Саратовом пострадали двое человек и погибла пенсионерка

СЕГОДНЯ 08:05 2019-08-10T08:05:13+03:00

Дорогу не поделили иномарка и грузовик

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Вчера, 9 августа, в Саратовской районе у села Еремеевка столкнулись автомобиль Mitsubishi и грузовик Volvo.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», в результате аварии погибла 65-летняя женщина из легковушки.

Кроме того, пострадали двое человек, в числе которых 5-летний ребенок. Их состояние расценивается как тяжелое.

Прибывшие медики скорой помощи их госпитализировали.

На месте работали медики ЦМК, скорая помощь, сотрудники ДПС. Выясняются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU