В Саратове три водителя отсидели десять суток за пьяную езду

СЕГОДНЯ 17:15 2019-08-09T17:15:31+03:00

Всего с начала года поймали более 611 нарушителей

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В Саратове за семь месяцев 2019 года дорожные инспекторы поймали более 611 водителей.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном УГИБДД, еще 130 водителей совершили это правонарушение повторно, а 383 человека отказались проходить освидетельствование.

Так, 29 июля напротив дома №1 сотрудники городской Госавтоинспекции заметили 32-летнего пьяного мужчину без прав за рулем Datsun.

У дома №84 на Гвардейской улице 6 августа остановили 58-летнего нетрезвого водителя. Лишение прав гражданина не остановило в желании сесть за руль.

На следующий день у дома №1 на Московской улице выявили 26-летнего парня, который также совершил рецидив.

Им пришлось отсидеть 10 суток.

Вечером и ночью 10 и 11 августа в городе пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

ИСТОЧНИК KP.RU