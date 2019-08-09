В Саратовской области появятся семена из Франции и Израиля

СЕГОДНЯ 16:46 2019-08-09T16:46:28+03:00

Решение будет приниматься по поводу каждой партии

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Россельхознадзор разрешил ввоз в Россию семян из французского питомника GAUTIER SEMENCES SAS (Route d`Avignon, 13630 EYRAGUES, Франция) и из израильского питомника TomaTech&DLTD (Оппенхаймер 5, Парк Рабин Реховот 7670105, Израиль).

Как рассказали «КП-Саратов» в областном Россельхознадзоре, решение о ввозе каждой партии будут принимать по результатам лабораторной экспертизы на весь комплекс карантинных объектов, характерных для этой продукции.

Привозить их может ООО «ТК Журиничи» из Брянской области и ООО «Луховицкие Овощи» из Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU