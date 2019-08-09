В Саратове ночью будут асфальтировать улицу Кутякова и 2-й Детский проезд
Улицу Дегтярная начнут фрезеровать
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В Саратове ночью 10 августа будут фрезеровать улицу Большая Садовая.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, работы пройдут на участке от Дегтярной до Чернышевского на общей площади 11 тыс. кв.м.
Кроме того, начнется асфальтировка верхнего слоя на улице Кутякова — от Аткарской до Разина — и на Большой Горной.
Выравнивающий слой дорожники будут класть на 2-м Детском проезде, от Клочкова до 2-й Садовой.
Также подготовка к ремонту начнется на улице Зарубина.
ИСТОЧНИК KP.RU