2019-08-09T16:32:28+03:00
Общество

В Саратове ночью будут асфальтировать улицу Кутякова и 2-й Детский проезд

Улицу Дегтярная начнут фрезеровать
Екатерина Семенова
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В Саратове ночью 10 августа будут фрезеровать улицу Большая Садовая.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, работы пройдут на участке от Дегтярной до Чернышевского на общей площади 11 тыс. кв.м.

Кроме того, начнется асфальтировка верхнего слоя на улице Кутякова — от Аткарской до Разина — и на Большой Горной.

Выравнивающий слой дорожники будут класть на 2-м Детском проезде, от Клочкова до 2-й Садовой.

Также подготовка к ремонту начнется на улице Зарубина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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