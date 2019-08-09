Саратовцы отметят 205-летие со дня рождения Михаила Лермонтова

СЕГОДНЯ 16:18 2019-08-09T16:18:48+03:00

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Завтра, 10 августа, в 16:00 в читальном зале сада «Липки» Саратова состоится литературный вечер «Люблю Отчизну я…», посвященный 205-летию со дня рождения русского поэта, драматурга Михаила Лермонтова.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, творчество поэта оказало влияние на известных русских писателей и поэтов XIX – XX веков.

Гости мероприятия услышат его произведения и могут исполнить их сами, а также узнают о жизни и творчестве драматурга.

Попасть можно бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU