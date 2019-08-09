2019-08-09T16:17:59+03:00
Общество

В Саратовской области увеличили прожиточный минимум

Теперь его величина составляет 9 521 рубль
Ольга Симонова
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Правительство Саратовской области постановило сегодня, 9 августа, увеличить прожиточный минимум за второй квартал 2019 года.

- Теперь его величина на душу населения составляет 9 521 рубль. По сравнению с предыдущим кварталом, увеличение произошло на 300 рублей или 3,3%, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве занятости, труда и миграции региона.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 10 276 рублей, для пенсионеров — 7 893 рубля, а для детей — 9 708 рублей.

Напомним, что величина ПМ определяется каждый квартал на основании стоимостной оценки потребительской корзины, обязательных платежей и сбором, а его увеличение позволит большему числу граждан воспользоваться различными мерами соцподдержки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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