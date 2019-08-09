В Саратовской области обнаружили некачественное лекарство для уколов животным
Реализация серии препарата приостановлена
Изменить размер текста:
Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области выявило некачественное лекарство для животных.
- Речь идет о препарате «Раствор Рингера-Локка» (серия 120318, срок годности до 03.2020) производства ООО «БиоФармГарант» из Владимира . Медикамент не соответствует установленным требованиям по показателю «Содержание глюкозы», — рассказали «КП-Саратов» в областном Россельхознадзоре.
Реализация серии препарата приостановлена.
Саратовцев просят сообщать, если они обнаружат это лекарство, по телефонам: 41-37-26; 41-39-41 или на электронный адрес: rsn-vetnadzor@mail.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU