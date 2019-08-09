В Саратовской области обнаружили некачественное лекарство для уколов животным

СЕГОДНЯ 16:16 2019-08-09T16:16:03+03:00

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Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области выявило некачественное лекарство для животных.

- Речь идет о препарате «Раствор Рингера-Локка» (серия 120318, срок годности до 03.2020) производства ООО «БиоФармГарант» из Владимира . Медикамент не соответствует установленным требованиям по показателю «Содержание глюкозы», — рассказали «КП-Саратов» в областном Россельхознадзоре.

Реализация серии препарата приостановлена.

Саратовцев просят сообщать, если они обнаружат это лекарство, по телефонам: 41-37-26; 41-39-41 или на электронный адрес: rsn-vetnadzor@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU